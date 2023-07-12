الطبيب المسجون لـ175 عاماً يتلقى عشر طعنات في زنزانته !!

أكد بنيامين أوكوني، المتحدث بإسم المكتب الفيدرالي للسجون في الولايات المتحدة الأميركية، أن نزيلا في سجن كولمان في فلوريدا تعرض للاعتداء والطعن عدة مرات في سجنه بعد ظهر الأحد، وتم نقله إلى مستشفى محلي وإخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث.لاحقاً، تبيّن أن السجين هو لاري نصار، البالغ 59 عاما، طبيب المنتخب الأميركي السابق للجمباز، الذي يقضي عقوبة السجن لـ175 عاماً، بعد إدانته في العام 2018 بالاعتداء والاستغلال الجنسي، لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن في الفترة بين 1996 و2014.وقال جو روغاس، وهو رئيس نقابة محلية لضابط السجون، إن نصار تعرض للطعن عشر مرات توزعت على الرقبة والظهر والصدر، على مدى زمني غير محدد، وكان آخرها يوم الأحد، وقد أشارت وكالة أسوشيتد برس، أن حالته مستقرة.