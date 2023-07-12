فيديو - جديدا ريال مدريد يحظيا بإعجاب أنشيلوتي

تدرّب ريال مدريد بمجموعة صغيرة من اللاعبين

بدأ موسم 2023-2024 بالفعل في فالديباس، حيث تدرّب ريال مدريد بمجموعة صغيرة من اللاعبين ولكن بجودة عالية على ما يبدو.

ومن بين هؤلاء، كان الجديدان الأفضل، وهما إبراهيم دياز (23 عاماً) وأردا جولر (18 عاماً)، حيث نقلت صحف مدريدية أن المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي فوجيء بجودتهما، على الرغم من أنه تابع الأول بقوة خلال وجوده في ايطاليا.

وذكرت أكثر من وسيلة إعلامية أن أنشيلوتي أُعدب أيضاً باللاعب التركي الشاب أردا غولر، الذي وصل على حين غرة تقريباً، وأشارت إلى أنه قد يرغب في بقائه في الفريق الأول للنادي الملكي.