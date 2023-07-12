الاتفاقية التي ستُكلّف إيتو عشرات آلاف الدولارات !!

توصلت إريكا دو روزاريو نيفيس، التي أعلنت قانوناً كابنة لاعب كرة القدم الكاميروني السابق صامويل إيتو، إلى اتفاق مع والدها لدفع حوالي 90 ألف يورو في صورة معاشات تقاعدية غير مسددة، لتضع حدّاً للاجراءات القضائية التي بدأتها في العام 2018 في محكمة في مدريد.وأوضح فرناندو أوسونا، محامي الشابة، البالغة من العمر 24 عاماً، أن الطرفان توصلا إلى اتفاق "مُرضٍ"، بعد مفاوضات قضت بدفع الأموال المتفق عليها في الحساب الجاري للشابة.رفعت إيريكا دو روزاريو نيفيس دعوى قضائية في العام 2018 للاعتراف بأبوتها من قبل لاعب كرة القدم السابق، الذي قابل والدتها أديليوسا، في ملهى ليلي في مدريد في العام 1997، عندما كان لاعباً في نادي ليغانيس.