مُدرب معروف أوقعه هاتفه .. استدرج الأطفال وخدّرهم واغتصبهم

أعلنت الشرطة في ولاية تينيسي الأميركية عن اعتقال رجل نسي هاتفه الخلوي في مطعم، ليكتشف العمال فيه مقاطع فيديو مروعة لصبية صغار تم تخديرهم والاعتداء عليهم جنسياً.وقالت الشرطة أن الرجل ترك هاتفه الخلوي في مطعم محلي، فتنبّه له أحد الزبائن وسلمه الى الموظفين، الذين اكتشفوا خلال البحث فيه لاكتشاف مالكه، مقاطع فيديو مروعة لأطفال صغار فاقدين للوعي يتعرضون للإيذاء والاعتداء.وذكرت شرطة فرانكلين "تم إطلاق تحقيق فوري، حيث عثر المحققون على مئات مقاطع الفيديو والصور المزعجة على هذا الهاتف"، الذي تبيّن أنه لكاميلو هورتادو كامبوس، مدرب كرة القدم "الشعبية"، و"في العديد منها، سجل كامبوس نفسه يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما تقريبا".ويعيش المدرب البالغ 63 عاماً في هذه المنطقة منذ 20 عاماً، حيث يُزعم أنه كان يستدرج الأطفال خلال تجنيدهم كلاعبين لفريقه، فيكسب ثقتهم، ويأخذهم إلى منزله، حيث يُخدّرهم ويغتصبهم، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا.