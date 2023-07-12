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كرة القدم

محمد صلاح يخوض تدريبات قاسية استعداداً للموسم الجديد

2023-07-11 | 23:50
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محمد صلاح يخوض تدريبات قاسية استعداداً للموسم الجديد
محمد صلاح يخوض تدريبات قاسية استعداداً للموسم الجديد

شارك العديد من الصور لنظام تدريباته قبل الموسم الجديد

شارك مهاجم ليفربول، محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاماً العديد من الصور لنظام تدريباته قبل الموسم الجديد، بما في ذلك قطعه لمسافة سبعة كيلومترات على جهاز المشي في وقت مثير للإعجاب.
فبعد ثلاثة أسابيع من إجازته الصيفية، عاد المهاجم المصري إلى العمل، وأظهر في أحد المنشورات على انستغرام، قوته الأساسية من خلال رفع وزن جسمه بذراع واحدة على كرة توازن ودمبل، وهو تمرين معروف لتحسين التوازن والمرونة.
وبعد يومين، نشر صلاح مقطع فيديو لنفسه وهو يؤدي تمريناً على آلة يمكن أن يساعد في تطوير قلب قوي وتناغم مجموعة متنوعة من مجموعات العضلات الرئيسية.
وكان صلاح أيضاً يركض على جهاز المشي لتحسين لياقته البدنية بشكل عام قبل فترة من انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.
وفي الواقع، سجل مهاجم ليفربول مسافة 7.1 كيلومتر في 29 دقيقة و46 ثانية، ولوضع هذه البيانات في منظورها الصحيح، فإن الرقم القياسي لمسافة 5 كيلومترات يبلغ 12:35.3، وهو إنجاز سجله العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيجي.
كما عاد صلاح إلى ميلوود يوم الاثنين، ليشارك في اليوم الأول من فترة الإعداد لليفربول للموسم الجديد إلى جانب التعاقدات الجديدة، أليكسيس ماك أليستر ودومينيك زوبو.
 
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