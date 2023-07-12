فيديو - جاك جريليش في خيانة علنية لصديقته ساشا أتوود

EXCLUSIVE: Jack Grealish dances with new female pal as Man City star parties in Ibiza 👀 pic.twitter.com/2JdQceCVUa — Daily Express (@Daily_Express) July 10, 2023

تم التقاط صور لنجم مانشستر سيتي جاك جريليش وهو يلمس ساق امرأة سمراء غامضة أثناء الاجازة التي يقضيها في ايبيزا.ففي المحطة الأخيرة من احتفالاته بعد الثلاثية، سافر الجناح الإنجليزي إلى إيبيزا مع الأصدقاء للاستمتاع ببعض أشعة الصيف، وشوهد غريليش يتمايل على أنغام الموسيقى بجوار صديقة، حتى أنه بدا أنه يداعب ساقها.ومن الاكيد أن هذه الصور لم تلاق صدى إيجابيًا عند صديقته، ساشا أتوود، التي كانت على علاقة متقطعة مع النجم لعدد من السنوات، إذ كان الثنائي معاً منذ العام 2016، على الرغم من أن التقارير أشارت في الماضي إلى وجود انقطاع في علاقتهما.وتستمتع عارضة الأزياء أتوود حالياً بإجازة خاصة بها، حيث توجهت إلى جنوب فرنسا بعد فترة قصيرة على ساحل أمالفي الإيطالي، فهل تم الانفصال بينهما وبدأ غريليتش علاقة جديدة مع الحسناء التي ظهرت معه في إيبيزا؟.