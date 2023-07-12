إنكشاف السر .. هل هي والدة كريستيانو رونالدو جونيور المجهولة؟

ظهر رونالدو لأول مرة في دور الأبوّة في العام 2010

ظهر نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة في دور الأبوّة في العام 2010، عندما كان بالكاد يبلغ من العمر 25 عاماً.

ومع ذلك، قرر رونالدو أن يعتني بالصغير بمفرده، لأنه ولد نتيجة علاقة عابرة، قيل أنها مع نادلة من مدينة مانشستر، بفي الفترة التي دافع فيها المهاجم الشهير عن قميص "الشياطين الحمر"، لكن أحداً لم يُعرف سوى القليل عن هذا الأمر.

.. ولا حتى اسم المرأة، أو صورة لها، صمت تام ومطلق دفع النجم البرتغالي من أجله، بحسب ما نشرت صحيفة ذا صن في ذلك الوقت، 12 مليون يورو، الا أن الصورة الأولى لمن قد تكون والدة كريستيانو رونالدو جونيور ظهرت الآن، والحقيقة أنها تحمل تشابهاً هائلاً.

فهل يُخبيء الزمن لرونالدو في هذه الصورة أزمة ما تعمّد أحدهم نشرها عمداً وفتح ملف مُغلق منذ سنوات طويلة؟.