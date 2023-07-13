فيديو - هتاف فلسطين يزلزل ماكابي ويوّتر جمهوره في قلب أوروبا

اتهم الاتحاد الأوروبي المشجعين بإلقاء أجسام غريبة والشغب

ادت هتافات "فلسطين .. فلسطين" من قبل مشجعين محليين، الى توقف المباراة التي انتهت بفوز ماكابي حيفا الصهيونى على مضيفه هامرون سبارتانز المالطي في تصفيات دوري أبطال أوروبا (٤-٠).

ورداً على الهتافات، ومع تقدم الفريق الإسرائيلي، ألقى مشجعوه المفرقعات النارية على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي، فتوقفت المباراة لمدة 30 دقيقة.

واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشجعي الناديين بـ"إلقاء أجسام غريبة" و"الشغب"، كما اتهم جمهور النادي الصهيوني بـ"إشعال ألعاب نارية" والقيام بـ"أعمال تخريب"، وتم اعتقال خمسة منهم وفقاً لـ"تايمز" الإسرائيلية، وحكم على اثنين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة 300 يورو لكل منهما.