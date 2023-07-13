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كرة القدم

رونالدو شريكٌ مستجد في شركة قيمتها مليار دولار

2023-07-12 | 23:29
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رونالدو شريكٌ مستجد في شركة قيمتها مليار دولار
رونالدو شريكٌ مستجد في شركة قيمتها مليار دولار

بصفته جامعاً للساعات منذ فترة طويلة

اعلنت شركة "كرونو 24" الالمانية لبيع الساعات الفاخرة، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، استحوذ على حصة فيها.
وقال النجم البرتغالي، لاعب النصر السعودي، البالغ 38 عاماً، في بيان نشره موقع الشركة "بصفتي جامعاً للساعات منذ فترة طويلة، ومستخدماً منتظماً لكرونو 24، يسعدني أن أصبح مساهما في الشركة"، لكنه لم يحدد نسبة المشاركة والمبلغ الذي تم دفعه.
وتقول شركة "كرونو 24"، التي تأسست في اب عام 2003، أن موقعها يسجل زيارة أكثر من تسعة ملايين مستخدم كل شهر مع "أكثر من 500 ألف ساعة معروضة من أكثر من ثلاثة آلاف محترف، وأكثر من 30 ألف بائع خاص في أكثر من 100 دولة".
وتقدر قيمة المنصة بأكثر من مليار دولار في ظل وجود أكثر من 500 موظف في مكاتبها في كارلسروه وبرلين ونيويورك وميامي وطوكيو،.

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رياضة

كرة القدم

كرونو 24

كريستيانو رونالدو

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