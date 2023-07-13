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كرة القدم

منتخب زامبيا بلا حارسة مرماه في مونديال السيدات

2023-07-12 | 23:33
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منتخب زامبيا بلا حارسة مرماه في مونديال السيدات
منتخب زامبيا بلا حارسة مرماه في مونديال السيدات

بسبب إصابة خطيرة في أربطة الركبة

لن تشارك حارسة مرمى منتخب زامبيا الأساسية هازل نالي في كأس العالم للسيدات التي تنطلق بعد أيام قليلة، بسبب إصابة خطيرة في أربطة الركبة، حسبما ذكر منتخبها الوطني.
وأضاف هذا الإعلان، الذي جاء قبل أيام من بدء البطولة في أستراليا ونيوزيلندا في 20 تموز - يوليو الجاري، اسماً آخر إلى قائمة طويلة من الإصابات، أثارت مخاوف كبيرة.
وزامبيا، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، وتبدأ حملتها في 22 تموز - يوليو ضد اليابان بطلة العام 2011، هي واحدة من العديد من المنتخبات التي خسرت عدداً من لاعباتها البارزات في البطولة بسبب الإصابة.
إنها ليست أول لاعبة تغيب عن كأس العالم بسبب إصابة خطيرة، فقد خسرت إنجلترا بطلة أوروبا قائدتها ليا ويليامسون، الفائزة بالحذاء الذهبي ليورو 2022، وكل من بيث ميد وفران كيربي، وستكون الولايات المتحدة من دون هدّافة منتخبها مالوري سوانسون.
منتخب زامبيا بلا حارسة مرماه في مونديال السيدات

رياضة

كرة القدم

منتخب زامبيا

هازل نالي

كأس العالم للسيدات

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