صورة - ساعة جديدة يقتنيها نيمار .. حصرية وثمنها مذهل !!

بسبب الدخل الكبير الذي يتمتع به لاعبو كرة القدم

ربما بسبب الدخل الكبير الذي يتمتع به لاعبو كرة القدم، من الطبيعي بشكل متزايد أن يُظهر بعضهم نزواته على الشبكات الاجتماعية، مثل السيارات الرياضية الخارقة أو القصور الكبيرة أو أفضل المجوهرات، وآخرهم كان نيمار.

على الرغم من حقيقة أن النجم البرازيلي كان مادة اعلامية بسبب علاقته بناديه باريس سان جيرمان ومشاكله مع صديقته برونا بيانكاردي، إلا أنه لا يزال يستمتع بإجازته، وقد أراد زيادة مجموعة ساعاته الفاخرة، وهذه المرة مع ريتشارد ميل بقيمة 1.5 مليون يورو.

إنها عينة حصرية يوجد منها 30 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم. وقد انضمت الى مجموعة طويلة ومكلفة من الساعات الفاخرة يملكها نيمار، منها ساعة رولكس مقابل 17 ألف يورو، و"عين النمر" دايتونا بقيمة 400 ألف يورو، وريتشارد ميل 052 توربيون سكول أخرى مقابل 1.6 مليون يورو واثنين آخرين من دايتونا بقيمة 100 ألف و 24 ألف يورو.