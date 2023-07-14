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كرة القدم

فيديو - أردا غولر يثير العواطف في ريال مدريد

2023-07-14 | 00:13
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فيديو - أردا غولر يثير العواطف في ريال مدريد
فيديو - أردا غولر يثير العواطف في ريال مدريد

كأنه يلعب الروليت ويسيطر أمام المرمى

وكأنه يلعب الروليت، ويسيطر أمام المرمى، ويسدد كرات مستحيلة بالقدم اليسرى، هذه بعض "النقاط البارزة" التي تركها أردا غولر في الأيام الأربعة الأولى من التدريب، والتي أسعدت مشجعي ريال مدريد على الشبكات الاجتماعية.
لاعب خط الوسط التركي الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي وقع قبل أقل من أسبوع آتياً من فنربخشة، ترك انطباعات مثيرة في تدريبات ريال مدريد في سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس.
وأظهر اللاعب شخصية في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، مؤكداً أنه لن يخرج على سبيل الإعارة، وأنه يريد كسب مكان في الفريق، وفاجأ الجميع بثقته بنفسه على الأرض، مع أنه لا يتحدث الإسبانية ولديه إنجليزية مكسورة.
وقال غولر في مقابلة نشرت أمس "أنا لاعب هجومي، قادر على تسجيل الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة، وقيادة الكرة والمراوغة".
 
 
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كرة القدم

أردا غولر

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