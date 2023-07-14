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كرة القدم

وسام بن يدر وشقيقه متهمان بالاعتداء الجنسي والاغتصاب

2023-07-14 | 00:15
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وسام بن يدر وشقيقه متهمان بالاعتداء الجنسي والاغتصاب
وسام بن يدر وشقيقه متهمان بالاعتداء الجنسي والاغتصاب

تقدمت مرأتان بشكوى اغتصاب ضد لاعب إشبيلية السابق

يخضع وسام بن يدر للتحقيق بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وذكرت فرانس إنفو أن مهاجم موناكو (32 عاما) وشقيقه (25 عاما) كانا يسيئان معاملة شابتين تبلغان من العمر 19 و20 عاماً في 10 تموز - يوليو الفائت. 
وتتهم الشابتان لاعب كرة القدم وشقيقه، بإجبارهما على القيام بأعمال جنسية بعد أمسية في بوسولي، وهي بلدة مجاورة لموناكو، في جبال الألب البحرية.
وتقدمت المرأتان بشكوى اغتصاب ضد لاعب إشبيلية السابق، وتحقق الشرطة في القضية، دون أن يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
بن يدر، هو لاعب دولي مع المنتخب الفرنسي، انتقل الى موناكو في العام 2019 بعد الفترة التي قضاها في إشبيلية، وقد سجل هذا الموسم 25 هدفا في 43 مباراة في جميع المسابقات. 
 
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رياضة

كرة القدم

وسام بن يدر

موناكو

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