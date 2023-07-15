الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

بعد البراءة .. هل يعود ميندي الى كرة القدم؟

2023-07-15 | 03:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد البراءة .. هل يعود ميندي الى كرة القدم؟
بعد البراءة .. هل يعود ميندي الى كرة القدم؟

وجد بنيامين ميندي غير مذنب بتهم الاغتصاب

وجد بنيامين ميندي غير مذنب بتهمة الاغتصاب، بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة تشيستر كراون.
وكان لاعب كرة القدم السابق في مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا قد اتهم باغتصاب امرأة في تشرين الأول - أكتوبر من عام 2020، ومحاولة اغتصاب امرأة ثانية في العام 2018، وقد تمت تبرئته من التهمتين المقدمتين ضده، وشوهد اللاعب الفائز بكأس العالم يبكي في قفص الاتهام. 
وبعد تبرئته من سبع تهم اغتصاب، دفع ميندي، بأنه غير مذنب في كلتا التهمتين، وبعد إرسال المحلفين للتداول في حكمهم، عادوا به الى القاضي، وهو البراءة الكاملة، ويبقى السؤال الآن، هل يعود اللاعب الفرنسي الى كرة القدم، ومن هو النادي الذي سيفتح ذراعيه لاستقباله؟.
مقالات ذات صلة
بعد البراءة .. هل يعود ميندي الى كرة القدم؟

رياضة

كرة القدم

بنيامين ميندي

مانشستر سيتي

منتخب فرنسا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟
فيديو وصور رائعة لممفيس ديباي في غانا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هاري كاين يشتعل على الهواء ويلهث ناراً !!
04:06

فيديو - هاري كاين يشتعل على الهواء ويلهث ناراً !!

أصبح المهاجم أحدث المشاهير الذين يواجهون أجنحة الموت النارية

04:06

فيديو - هاري كاين يشتعل على الهواء ويلهث ناراً !!

أصبح المهاجم أحدث المشاهير الذين يواجهون أجنحة الموت النارية

صورة لميسي تثير قلق محبيه: كتلٌ عند الركبة !!
04:04

صورة لميسي تثير قلق محبيه: كتلٌ عند الركبة !!

قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي

04:04

صورة لميسي تثير قلق محبيه: كتلٌ عند الركبة !!

قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي

ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟
03:58

ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟

ادخال واندا نارا إلى مستشفى في بيونيس آيرس لسبب خطير

03:58

ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟

ادخال واندا نارا إلى مستشفى في بيونيس آيرس لسبب خطير

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023