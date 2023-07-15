بعد البراءة .. هل يعود ميندي الى كرة القدم؟

وجد بنيامين ميندي غير مذنب بتهم الاغتصاب

وجد بنيامين ميندي غير مذنب بتهمة الاغتصاب، بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة تشيستر كراون.

وكان لاعب كرة القدم السابق في مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا قد اتهم باغتصاب امرأة في تشرين الأول - أكتوبر من عام 2020، ومحاولة اغتصاب امرأة ثانية في العام 2018، وقد تمت تبرئته من التهمتين المقدمتين ضده، وشوهد اللاعب الفائز بكأس العالم يبكي في قفص الاتهام.

وبعد تبرئته من سبع تهم اغتصاب، دفع ميندي، بأنه غير مذنب في كلتا التهمتين، وبعد إرسال المحلفين للتداول في حكمهم، عادوا به الى القاضي، وهو البراءة الكاملة، ويبقى السؤال الآن، هل يعود اللاعب الفرنسي الى كرة القدم، ومن هو النادي الذي سيفتح ذراعيه لاستقباله؟.