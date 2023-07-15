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كرة القدم

ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟

2023-07-15 | 03:58
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ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟
ما صحة اصابة واندا نارا بسرطان الدم؟

ادخال واندا نارا إلى مستشفى في بيونيس آيرس لسبب خطير

بعد أن تم الكشف مؤخراً عن ادخال واندا نارا إلى مستشفى في بيونيس آيرس لسبب "خطير"، يقال أن شريكة ماورو إيكاردي مصابة بسرطان الدم، أذ ادعى خورخي لاناتا، في برنامجه الإذاعي ميتري، أنّ عدة مصادر قريبة من سيدة الاعمال، أكدت له أنها تعاني من مرض خبيث.
وفي ليلة الأربعاء، نقلت نارا إلى مركز طبي بعد أن شعرت بألم شديد في معدتها، بعد ذلك، قرر الأطباء أن أفضل ما يمكن فعله هو بقاءها في المستشفى حتى تتمكن من الخضوع لجميع الاختبارات اللازمة.
ويوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن واندا نارا قد تم نقلها إلى ساناتوريو دي لوس أركوس، في بيونيس آيرس، حيث تم فحصها من قبل الطاقم الطبي، بغية العثور على المرض الذي أظهر أحباؤها قلقهم بشأنه وتشخيصه.
وادعى لاناتا أيضاً، أنه منذ اكتشاف الأخبار المؤلمة لتشخيص نارا المزعوم بسرطان الدم، أراد ماورو إيكاردي نقلها إلى إيطاليا لتلقي العلاج، علماً أنه على وشك الانتقال الدائم إلى غلطة سراي في تركيا، ولكن يبدو أنه يريد اصطحاب شريكته إلى إيطاليا لأنها بيئة مألوفة أكثر.
ووفقًا للصحفي أيضاً، كانت واندا قد انتهت لتوها من تصوير حلقة MasterChef، وكان من المقرر أن تسافر إلى إيبيزا للقاء أختها زايرا ووالدتها نورا كولوسيمو، لكن التشخيص الصادم غير خططهم.
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