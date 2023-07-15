فيديو - هاري كاين يشتعل على الهواء ويلهث ناراً !!

أصبح المهاجم أحدث المشاهير الذين يواجهون أجنحة الموت النارية

انتشر مقطع فيديو لهاري كاين من Hot Ones، إذ أصبح مهاجم توتنهام وإنجلترا أحدث المشاهير الذين يواجهون أجنحة الموت النارية (كما يسمونها) في برنامج يوتيوب الشهير Hot Ones، حيث يجيب الضيوف المشهورون على الأسئلة، بينما يجلسون لتناول الأجنحة الساخنة الحارة بشكل متزايد.

وكاين، هو أول لاعب كرة قدم على الإطلاق يواجه التحدي، وقد تعامل مع نفسه بشكل جيد على الرغم من اعترافه بأنه "لم يكن رائعاً" مع الطعام الحار، وكافح قليلاً مع القطعة الأولى، وكان يحتسي الحليب، وحارب الدموع والتعرق بينما كان يحشر أجنحة مغطاة بالصلصات بين 10 و1000 مرة أكثر سخونة من تاباسكو في فمه.

وكان المشجعون يأملون في أن يقدم كاين فكرة عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل، لكن قائد إنجلترا لم يمنح الفرصة أبدا مع تمسك مقدم البرامج وعملاق الأجنحة الساخنة شون إيفانز بأسئلة أكثر تجريداً حول مسيرة اللاعب وحياته الشخصية وعاداته.

وقام المهاجم بتحميل مقطع من الحلقة على حسابه على تويتر يوم الخميس، وكتب "لقد بدأ الأمر على ما يرام ... ثم حصلت على ثلاثة رموز تعبيرية للنار".