فيديو - ردّة فعل ميسي على اعلانه رسمياً لاعباً لانتر ميامي

علق ميسي على إعلان انضمامه رسمياً الى نادي إنتر ميامي

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إعلان انضمامه رسمياً الى نادي إنتر ميامي بالقول أن اللعب في الدوري الأميركي "فرصة رائعة" بالنسبة له، وأكد في بيان رسمي أنه "متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة".

وأضاف اللاعب الذي استعاد القميص رقم 10 بعد لعب به في برشلونة وبالرقم 30 في باريس سان جيرمان "إنها فرصة رائعة، سنواصل معا بناء هذا المشروع الجميل .. الفكرة هي أن نعمل سويا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا".