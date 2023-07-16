فيديو - ميسي يتدرّب في منزله بقميص برشلونة

فيديو لميسي وهو يتدرّب في شقته في ميامي

انتشر على نطاق واسع فيديو للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي وهو يتدرّب في شقته في ميامي بعد وقت قصير من اعلان انضمامه رسمياً الى نادي إنتر ميامي الاميركي.

وبدا ميسي خلال التدريب على شرفة منزله وهو يرتدي قميص فريقه الاول برشلونة الاسباني، الذي يبدو أنه يسير في عروقه حسب ما غرّد محبوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق النجم الأرجنتيني، على إعلان انضمامه رسمياً الى إنتر ميامي بالقول أن اللعب في الدوري الأميركي "فرصة رائعة" بالنسبة له، وأكد في بيان رسمي أنه "متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة".