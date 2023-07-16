الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - ميسي يتدرّب في منزله بقميص برشلونة

2023-07-16 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - ميسي يتدرّب في منزله بقميص برشلونة
فيديو - ميسي يتدرّب في منزله بقميص برشلونة

فيديو لميسي وهو يتدرّب في شقته في ميامي

انتشر على نطاق واسع فيديو للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي وهو يتدرّب في شقته في ميامي بعد وقت قصير من اعلان انضمامه رسمياً الى نادي إنتر ميامي الاميركي.
وبدا ميسي خلال التدريب على شرفة منزله وهو يرتدي قميص فريقه الاول برشلونة الاسباني، الذي يبدو أنه يسير في عروقه حسب ما غرّد محبوه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق النجم الأرجنتيني، على إعلان انضمامه رسمياً الى إنتر ميامي بالقول أن اللعب في الدوري الأميركي "فرصة رائعة" بالنسبة له، وأكد في بيان رسمي أنه "متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة".
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - ميسي يتدرّب في منزله بقميص برشلونة

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد إعلان براءته .. نجوم كرة القدم يتعاطفون مع ميندي
فيديو - فريق ميسي الجديد .. 11 مباراة بلا فوز

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً
04:09

فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً

توج ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني الممتاز

04:09

فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً

توج ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني الممتاز

فيديو - عشاق كرة القدم يسخرون .. أرسل الكرة الى القمر
03:54

فيديو - عشاق كرة القدم يسخرون .. أرسل الكرة الى القمر

سخر عشاق كرة القدم من الطريقة التي سدد بها

03:54

فيديو - عشاق كرة القدم يسخرون .. أرسل الكرة الى القمر

سخر عشاق كرة القدم من الطريقة التي سدد بها

فيديو - استغل تقدّم الحارس وسجل هدفه الثاني
03:52

فيديو - استغل تقدّم الحارس وسجل هدفه الثاني

سجل اثنين من اهداف فريقه نيو انغلاند

03:52

فيديو - استغل تقدّم الحارس وسجل هدفه الثاني

سجل اثنين من اهداف فريقه نيو انغلاند

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023