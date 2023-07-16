بعد إعلان براءته .. نجوم كرة القدم يتعاطفون مع ميندي

بعد إقرار براءته التامة من كل تهم الاغتصاب التي وجهت إليه سابقاً، أعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين عن تعاطفهم مع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق بعد فترة طويلة قضاها في السجن.وأعلن الهولندي ممفيس ديباي عن ترحيبه ببراءة ميندي، حيث كتب "لم أرَ شرّاً في هذا الرجل، لا يمكننا قبول أن يحدث لنا هذا كرياضيين"، ونشر الفرنسي بول بوجبا على إنستغرام "الحمد لله .. سعيد جداً من أجلك يا أخي .. الناس تحدثوا عنك بسوء سابقاً، ولكن الآن أريد أن أراهم ينظفون اسمك .. متشوق لرؤيتك في الملعب من جديد".وكتب الدولي السنغالي السابق ديمبا با حول براءة ميندي "الحمد لله .. ضحية لعصابة منظمة، عاش عامين مرعبين، الكثير أساؤوا إليه، وخسر مسيرته الكروية، متأكد أنه سبب عيش الكثير من الناس في فرنسا والسنغال، ولكن الأهم من ذلك بكثير اسمه وسمعته .. والآن دعوا العدالة تتحقق".وكانت قد تمت تبرئة الفرنسي (28 عاماً) من ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت ستة أشهر، علماً أن عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي انتهى بنهاية شهر حزيران - يونيو الماضي، وبات حراً من أي التزام.