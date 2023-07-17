فيديو - العنزة حاضرة في تقديم ليونيل ميسي

😲🤣🤣 ¡Locura absoluta en Miami! Unos aficionados del @InterMiamiCF se han llevado una cabra para la presentación de Messi #GOAT 🐐@EcuaBarc3 pic.twitter.com/SqrVD4zrbU — MARCA (@marca) July 16, 2023

تمّ يوم أمس الأحد تقديم ليونيل ميسي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وكان التقديم أشبه باحتفال بعيد او مناسبة عظيمة، حيث رافقه عروض موسيقيّة وغيرها، واكتظّ الملعب بالحضور الذي أتى لمشاهدة بطل العالم يرتدي القميص الزهري لنادي ميامي.ولم يخلُ تقديم ميسي من الفكاهة، إذ قام أحد الأشخاص بإحضار عنزة معه الى الحفل .. ولماذا عنزة، لأنّ هذا الحيوان اللطيف يدعى في الإنجليزية GOAT، وهذه الكلمة نحصل عليها لو أخذنا أول حرف من كل كلمة في عبارة Greatest Of All Time وترجمتها "الأفضل في التاريخ".