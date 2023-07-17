فيديو - العنزة حاضرة في تقديم ليونيل ميسي

تمّ يوم أمس الأحد تقديم ليونيل ميسي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وكان التقديم أشبه باحتفال بعيد او مناسبة عظيمة، حيث رافقه عروض موسيقيّة وغيرها، واكتظّ الملعب بالحضور الذي أتى لمشاهدة بطل العالم يرتدي القميص الزهري لنادي ميامي.
ولم يخلُ تقديم ميسي من الفكاهة، إذ قام أحد الأشخاص بإحضار عنزة معه الى الحفل .. ولماذا عنزة، لأنّ هذا الحيوان اللطيف يدعى في الإنجليزية GOAT، وهذه الكلمة نحصل عليها لو أخذنا أول حرف من كل كلمة في عبارة Greatest Of All Time وترجمتها "الأفضل في التاريخ".