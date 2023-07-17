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كرة القدم

مدربٌ يمنحُ نفسه الفضل في انتقال غولر الى ريال مدريد

2023-07-16 | 23:43
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مدربٌ يمنحُ نفسه الفضل في انتقال غولر الى ريال مدريد
مدربٌ يمنحُ نفسه الفضل في انتقال غولر الى ريال مدريد

أدلى المدرب البرتغالي المخضرم بتصريحات مفاجئة

أدلى المدرب البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، البالغ 68 عاماً، الذي وقّع هذا الموسم مع الهلال السعودي، بتصريحات مفاجئة، حيث اعتبر نفسه شخصية رئيسية مؤثرة في انتقال النجم التركي أردا جولر الى ريال مدريد هذا الصيف. 
وقال خيسوس "بفضلي، تمكن أردا غولر من الوصول إلى ريال مدريد .. إنه يعرف ذلك تماماً"، وقد جاء كلامه هذا بعد أن قاد المدرب البرتغالي اللؤلؤة التركية الشابة في فنربخشة، خلال موسم 2022-23.  
وختم خيسوس "(جولر) أتيحت له الفرصة لإظهار نفسه لأنني منحته الوقت الكافي في المباريات المناسبة وفي الوقت المناسب، وأنا سعيد لأنني علمته كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح".
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مدربٌ يمنحُ نفسه الفضل في انتقال غولر الى ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

خورخي خيسوس

الهلال السعودي

أردا جولر

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