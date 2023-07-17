بعد إعلان براءته .. فينيسيوس جونيور يدافع عن بنيامين ميندي

تبين بقرار القضاء أنه غير مذنب في تسع قضايا اغتصاب ومحاولة اغتصاب

خرج البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، ليدافع عن اللاعب الفرنسي بنيامين ميندي، الذي تبين بقرار القضاء أنه غير مذنب في تسع قضايا اغتصاب ومحاولة اغتصاب، كما قررت المحكمة في تشيستر في إنجلترا.

كتب فيني على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به "أنا آسف على كل ما مررت به بنيامين ميندي ... لقد خسرت عامين من حياتك المهنية ، لكن هذا أقل ما في هذا الموقف ... والضرر النفسي؟ أنا متأكد من أن حياتك لن تكون هي نفسها مرة أخرى، ثقافة تدمير السمعة جعلت منك ضحية أخرى".

وتابع فينيسيوس "إلى متى سنتهم ونحكم علينا دون أن يكون لدينا الحق في الدفاع الأساسي؟ يتم إنشاء الأخبار المزيفة ونشرها دون التحقق من أي حقائق (وهو شيء شعرت به شخصيا كثيرا في هذه الإجازة) ثم يزداد الوضع سوءاً".

وختم "أن تكون مسؤولا هو الحد الأدنى لأي محترف ، لكن العمل الجاد أصبح اليوم استثناء .. لا توجد حدود للحصول على المزيد من النقرات والمشاركة، وسؤالي هو ما الذي سيتم فعله لإصلاح الضرر؟".

