لحظة تاريخية .. الأب والإبن يوّقعان للنادي نفسه

دخل كارديف سيتي تاريخ كرة القدم بعد توقيع مزدوج مثير

دخل كارديف سيتي تاريخ كرة القدم بعد توقيع مزدوج مثير لكل من آرون رامسي وابنه البالغ من العمر سبع سنوات، فقد عاد لاعب خط وسط أرسنال السابق، الذي بدأ مسيرته في ملعب النادي اليه بعد غياب 15 عاماً، ولكنه لم يأتِ بمفرده.

ففي ما يمكن اعتباره الانتقال الأكثر تميزاً هذا الصيف، أبرم كارديف صفقتين لكل من آرون وابنه، حيث توجه آرون إلى الفريق الأول، وانضم الشاب سوني إلى أكاديمية النادي.

وبعد التوقيع، غرد رامسي الأب "إنه شعور لا يصدق أن أعود إلى المنزل، على الرغم من أنني أشعر كما لو أنني لم أغادر، فأينما ذهبت، كان هذا الفريق دائما جزءاً مني، والآن لا أطيق الانتظار للذهاب إلى هناك بالقميص الأزرق مرة أخرى".

وأضاف "ما يجعل الأمر أفضل هو أن ابني وقع أيضا لأكاديمية كارديف في اليوم نفسه الذي كان لحظة خاصة لكلينا"، كما نشر بعض مقاطع الفيديو والصور له ولسوني يوقعان عقودهما ويخرجان إلى ملعب كارديف سيتي معا.

