هل تصدّق؟ ... مباراة استعدادية انتهت (22-0) !!

تحمل كرة القدم الصيفية أحيانا نتائج فاضحة

تحمل كرة القدم الصيفية أحيانا نتائج فاضحة بعيدة عن تلك التي تحدث في المباريات الرسمية، وهو ما حدث بالفعل يوم السبت، عندما لعب ساسولو الإيطالي مباراته الأولى هذا الموسم، وتمكن من التغلب ودياً على منافسه ريال فيتشنزا بنتيجة (22-0).

لم يرحم ساسولو، بقيادة أليسيو ديونيسي، ريال فيتشنزا، وهو فريق يجب ملاحظته، وله خصوصية تفسر جزئيا ما حدث، اذ انه احد الفرق الشعبية التي تمارس كرة القدم.

وفي الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ساسولو وريال فيتشنزا مباراة ودية قبل الموسم، ففي العام 2022 فعلوا ذلك، وكانت النتيجة (10-1)، وفي عام 2019 أيضا، انتهت المباراة (5-0) وانتهت (11-0) في العام 2018.