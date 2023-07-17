المشجعون الذين لا يريدون رؤية قمصان ميسي على مُدرجاتهم !!

هناك أماكن تحظر فيها ملابس اللاعب الأرجنتيني

سيؤدي وصول ليونيل ميسي إلى الدوري الاميركي إلى توافد الجماهير إلى الملاعب، وبيع الآلاف من قمصانه ذات الرقم 10، ولكن هناك أماكن تحظر فيها ملابس اللاعب الأرجنتيني بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له.

وتم تقديم ميسي يوم الأحد كلاعب في إنتر ميامي، وعلى الرغم من أنه لم يلعب بعد، إلا أن وجوده في الولايات المتحدة أسر الملايين، لكن القليل منهم لا يريدو معرفة أي شيء عن لاعب كرة القدم الأرجنتيني، وهم مشجعو سانت لويس سيتي.

فليلة السبت، زار إنتر ميامي منافسه سانت لويس في مباراة في الدوري، حيث سُحق فريق ميسي الجديد بثلاثية، وحذّر المشجعون قبل المباراة، من أنهم لا يريدون رؤية قمصان تحمل اسم ميسي عليها، من أي ناد لعب له، ولا حتى من نادي طفولته غراندولي.

وفي إحدى الحانات المعروفة باستقطاب مشجعي سانت لويس، قال بعضهم أنهم لا يريدون رؤية قمصان إنتر ميامي أو المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو نيويلز أولد بويز أو جراندولي.

وشرح ألتراس سانت لويس الموقف قائلاً "لقد كانت سياستنا منذ اليوم الأول، يمكن ارتداء قمصان الفريق المنافس في أي مكان آخر في الملعب، لكن قسم المشجعين لدينا مهم للغاية بالنسبة لنا وهو القلب النابض في ملعبنا، ونحن فخورون بمشجعينا والبيئة المذهلة التي خلقوها في سيتي بارك".



