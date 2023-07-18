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كرة القدم

فيديو - ما علاقة كعكة العيد بتقديم غوندوغان في برشلونة؟

2023-07-17 | 23:14
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فيديو - ما علاقة كعكة العيد بتقديم غوندوغان في برشلونة؟
فيديو - ما علاقة كعكة العيد بتقديم غوندوغان في برشلونة؟

قدّم نادي برشلونة الاسباني لاعبه الالماني الجديد

قدّم نادي برشلونة الاسباني، لاعبه الالماني الجديد إلكاي غوندوغان يوم أمس الإثنين، وأوّل الحاضرين كانت عائلة النجم الدولي البارز.
وأعرب اللاعب عن سروره باللعب بقميص البلاوغرانا، مقارناً أسلوب تشافي في البارشا بأسلوب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، مؤكّداً أنّ قدومه إلى كامب نو هو تحقيق لحلم راوده منذ طفولته.
وكانت أكثر اللحظات الملفتة في التقديم، ما فعله رئيس النادي جوان لابورتا، مستفيداً من مصادفة عيد ميلاد سارة زوجة غادوغان، حيث قام في نهاية المؤتمر بتقديم كيكة العيد بنفسه لها.
لفتة الرئيس ما هي إلّا دليل على الأجواء التي تسود في برشلونة، الذي لطالما رفع شعار "أكثر من مجرّد نادي"، ويبدو ان لابورتا وجّه رسالة للجميع بأنّ من يرغب باللعب لناديه يفعل ذلك لا لأسباب ماديّة، بل تبعاً للجوّ العائلي، بدليل قدوم أبرز اللاعبين إلى الكامب نو رغم الاوضاع المالية المتردية.
 

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رياضة

كرة القدم

برشلونة

إلكاي غوندوغان

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