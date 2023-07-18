أردا توران فاجأ الجميع .. لن تعرفوه !!

أمضى توران سابقاً خمسة مواسم في برشلونة

تفاجأ مشجعو كرة القدم، عندما انتشرت صورة لجناح برشلونة وأتليتكو مدريد السابق، التركي أردا توران، إذ بدا وكأنه لا يمكن التعرف عليه مقارنة بأيام لعبه.

فعلى الرغم من اعتزاله قبل عام واحد فقط، فقد أطلق اللاعب لحيته، وغزا الشيب شعره فأصبح رماديّ اللون، مع أنّه لا يبلغ من العمر سوى ٣٦ عاماً.

وأمضى توران سابقاً خمسة مواسم في برشلونة، وسجل 15 هدفاً في 55 مباراة مع العملاق الكاتالوني، وفاز بالدوري الإسباني وكأس الملك مرتين.

ومع ذلك، فقد كافح لترك بصمته على فريق ضم النجمين ليونيل ميسي ونيمار، وتم إبعاده على سبيل الإعارة ثلاث مرات، مع انه حقق قبل ذلك، نجاحاً كبيراً في أتليتكو مدريد، وفاز بلقب دوري آخر، والدوري الأوروبي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما كان توران خامس أكثر لاعب في بلاده مشاركة في التاريخ مع 100 مباراة في رصيده وساعد في الوصول إلى نصف نهائي اليورو في عام 2008، وهو يتولى توران الآن تدريب أيوب سبور في دوري الدرجة الثانية التركي.

