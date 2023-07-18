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كرة القدم

التراس سان جيرمان يُهدد النجم الصربيّ بقطع أصابعه !!

2023-07-17 | 23:19
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التراس سان جيرمان يُهدد النجم الصربيّ بقطع أصابعه !!
التراس سان جيرمان يُهدد النجم الصربيّ بقطع أصابعه !!

دوسان فلاهوفيتش هو اللاعب الذي يريده سان جيرمان

يشهد صيف لويس إنريكي الأول في باريس سان جيرمان القليل من كل شيء، فمع جذب كيليان مبابي للاهتمام في سوق الانتقالات، يحاول الفريق الفرنسي التحرك لتعزيز صفوفه بشكل أكبر، وأحد المراكز التي تحتاج إلى اسم جديد هو قلب الهجوم.
ويبدو ان اللاعب الذي يريدونه في سان جيرمان أكثر من أي لاعب آخر هو دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الصربي، الذي لن يكون مُرحّباً به من بعض ألتراس النادي الباريسي، حيث نشروا صورة خارج حديقة الأمراء مع رسالة "إذا جئت سنقطع أصابعك الثلاثة".
تشير هذه الرسالة إلى الأصابع الثلاثة التي أظهرها فلاهوفيتش أثناء اللعب لصربيا، والتي يزعم أنها عكست عنصرية فاضحة ودلت على التفوق الصربي على كوسوفو بمعناه السياسي، ويمكن أنها دلت على تحية أدلى بها مقاتل صربي في مرحلة ما.
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رياضة

كرة القدم

لويس إنريكي

باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

دوسان فلاهوفيتش

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