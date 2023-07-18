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كرة القدم

وأخيراً، أرسنال يتفوّق على مانشستر سيتي

2023-07-17 | 23:30
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وأخيراً، أرسنال يتفوّق على مانشستر سيتي
وأخيراً، أرسنال يتفوّق على مانشستر سيتي

يجلس أرسنال حالياً على قمة جدول مختلف تماماً

خسر أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، لكنه يجلس حالياً على قمة جدول مختلف تماماً.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، صعد أرسنال التصنيف، ليصبح نادياً لديه فريق تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو، خلف مانشستر سيتي المتصدر.
ولكن، وعلى الرغم من فشله على أرض الملعب، فقد تجاوز "المدفعجية" منافسيهم من حيث قيمة فريقهم، التي باتت تبلغ 1.21 مليار يورو، وفقاً لترانسماركت، وذلك في ظرف شهر واحد، بعد فترة انتقالات مزدحمة.
فقد شهدت هذه الفترة تعاقد نادي شمال لندن مع كاي هافيرتز من تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه، وجورين تيمبر من أياكس مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وديكلان رايس من وست هام في صفقة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني.
وفي المجموع، أنفق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، ما ادى الى ارتفاع كبير في قيمة فريقه، الى 1.21 ملياراً، وخلفه مانشستر سيتي بفريق تبلغ قيمته 1.19 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان (1.03 ملياراً) وريال مدريد (991 مليون يورو)، وبايرن ميونيخ خامساً.
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باريس سان جيرمان

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