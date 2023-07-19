الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - انتحار لاعب ارجنتيني لم يتحمل تداعيات الاعتداء على حكم !!

2023-07-18 | 23:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - انتحار لاعب ارجنتيني لم يتحمل تداعيات الاعتداء على حكم !!
فيديو - انتحار لاعب ارجنتيني لم يتحمل تداعيات الاعتداء على حكم !!

كان قد اعتدى مؤخراً على حكم بوحشية

فجعت الأرجنتين بخبر انتحار لاعب كرة قدم شاب، كان قد اعتدى مؤخراً على حكم بوحشية، ما كلفه شكوى جنائية من قبل الأحير. 
وانتحر ويليامز ألكسندر تابون، البالغ من العمر 24 عاماً فقط، بإطلاق النار على نفسه عند قضبان القطار في بلدة أفيلانيدا، وأكدت شقيقته نبأ الانتحار.
ووقعت الأحداث التي أدت إلى الدراما في سياق نهائي كرة قدم مكون من خمس لاعبين أظهر فيه الحكم المناوب، كريستيان أرييل بانياغوا، بطاقة حمراء للاعب، فلم يتحكم باتون، زميل اللاعب المطرود، في رد فعله، وقام بلكم الحكم مرتين في وجهه وأوقعه أرضاً، وركله في مؤخرة رأسه، ما تركه بلا حراك.
وبعد الحادثة، أصبح اللاعب، الذي قرر الحكم مقاضاته، هدفاً لجميع أنواع الإهانات والتنمر، الأمر الذي لم يستطع تحمّله ودفعه للانتحار، وأشارت بعض المصادر إلى أنه يمتلك تاريخاً إجرامياً، شمل الاتجار بالمخدرات والعنف ضد المرأة.
 

مقالات ذات صلة
فيديو - انتحار لاعب ارجنتيني لم يتحمل تداعيات الاعتداء على حكم !!

رياضة

كرة القدم

الأرجنتين

ويليامز ألكسندر تابون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - منتخب اسبانيا يهين نيوزيلندا ساخراً من "الهاكا" .. ويعتذر
خبير في لغة الجسد: ميسي كان "يتصنّع الابتسامة" في حفل تقديمه

اقرأ ايضا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023