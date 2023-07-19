فيديو - انتحار لاعب ارجنتيني لم يتحمل تداعيات الاعتداء على حكم !!

كان قد اعتدى مؤخراً على حكم بوحشية

فجعت الأرجنتين بخبر انتحار لاعب كرة قدم شاب، كان قد اعتدى مؤخراً على حكم بوحشية، ما كلفه شكوى جنائية من قبل الأحير.

وانتحر ويليامز ألكسندر تابون، البالغ من العمر 24 عاماً فقط، بإطلاق النار على نفسه عند قضبان القطار في بلدة أفيلانيدا، وأكدت شقيقته نبأ الانتحار.

ووقعت الأحداث التي أدت إلى الدراما في سياق نهائي كرة قدم مكون من خمس لاعبين أظهر فيه الحكم المناوب، كريستيان أرييل بانياغوا، بطاقة حمراء للاعب، فلم يتحكم باتون، زميل اللاعب المطرود، في رد فعله، وقام بلكم الحكم مرتين في وجهه وأوقعه أرضاً، وركله في مؤخرة رأسه، ما تركه بلا حراك.

وبعد الحادثة، أصبح اللاعب، الذي قرر الحكم مقاضاته، هدفاً لجميع أنواع الإهانات والتنمر، الأمر الذي لم يستطع تحمّله ودفعه للانتحار، وأشارت بعض المصادر إلى أنه يمتلك تاريخاً إجرامياً، شمل الاتجار بالمخدرات والعنف ضد المرأة.