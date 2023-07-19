فيديو - منتخب اسبانيا يهين نيوزيلندا ساخراً من "الهاكا" .. ويعتذر

قامت لاعبات "لاروخا" بتقليد الرقصة الشعبية الشهيرة "الهاكا" بطريقة ساخرة

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اعتذاره الى الشعب النيوزيلندي، بعدما قامت لاعبات "لاروخا" بتقليد الرقصة الشعبية الشهيرة "الهاكا" بطريقة ساخرة.

واعتذرت لاعبة المنتخب الإسباني إيفانا آندريس بدورها من خلال مقطع فيديو، مبررة ما حصل بقولها "نحن في نيوزيلندا منذ أيام قليلة فقط، علينا أن نتعلم الكثير بخصوص ثقافتهم"، فيما أثار التصرف استياء النيوزيلنديين الذين وصفوه بأنه تقليل من احترام ثقافتهم وتاريخهم.

وتستضيف نيوزلندا وأستراليا نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات، خلال الفترة ما بين 10 تموز - يوليو و20 آب - أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24.

اما "الهاكا"، فهي رقصة تقليدية شهيرة عند شعوب الماوري، تؤديها في المناسبات وقبل الحروب أو الاحتفالات والأحداث المهمة، وتعتبر محاولة تقليدها بطريقة سيئة قلة احترام.

ويستهل المنتخب الإسباني مشواره في المونديال، بمواجهة نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي زامبيا واليابان.