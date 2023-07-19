فان دير سار يطمئن مشجعيه .. خرج من العناية المُركّزة

بعد أن اثار قلق محبيه اثر دخوله إلى المستشفى بسبب إصابته بنزيف في الدماغ، قام إدوين فان دير سار بإطلاعهم على حالته، وكشف أنه خرج من العناية المركزة.وكان قد تم نقل حارس المرمى الشهير إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد تعرضه لنزيف في المخ أثناء عطلته في كرواتيا، وجرى وضعه في وحدة العناية المركزة.وقام أسطورة مانشستر يونايتد وأياكس بإطلاع المشجعين على حالته من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال "أولًا وقبل كل شيء، نود أن نشكر الجميع على الرسائل العظيمة والداعمة، ويسعدني أن أخبركم أنني لم أعد في وحدة العناية المركزة، لكنني ما زلت في المستشفى، وآمل أن أعود إلى المنزل الأسبوع المقبل وأن أتخذ الخطوة التالية في شفائي".