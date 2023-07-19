جاك غريليش يتفاعل مع شاب مصاب بسرطان الدم

على الرغم من انشغاله بالاحتفالات المستمرة بعد فوز مانشستر سيتي بالثلاثية، إلّا أنّ جاك غريليش وجد الوقت الكافي ليقدّم تبرعاً استثنائياً لمساعدة أحد مشجعي برمنغهام سيتي الذي يكافح حالياً ضد سرطان الدم.

وتبرع اللاعب بمبلغ خمسة الاف جنيه إسترليني من أجل المريض ديلان البالغ من العمر ٢٠ عاماً فقط، وذلك لنقله إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث توجد تجربة سريرية مناسبة للشاب، وما زالت الأسرة تتطلع إلى جمع مليون جنيه إسترليني، تكلفة العلاج.

ولاقى تبرّع غريليش للشاب الذي يكافح المرض للنجاة، استحساناً واسعاً عند المشجعين، الذين أشادوا بلفتته الرائعة، وغرّدوا على تويتر شاكرين اللاعب.

