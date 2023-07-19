موجة سخرية تجتاح وسائل التواصل بسبب أرسنال !!

أصدر أرسنال قميصه الثاني للموسم المقبل، والذي وصفه حتى مشجعوه بأنه "أبشع قميص في كل العصور".واختار "المدفعجية" لوناً أصفر مضيئاً، يحتوي على عدد من الخطوط والبقع السوداء المتموجة عبره، ويتم تفصيله بشارة زرقاء زاهية إضافة إلى شعارات رعاة الفريق.وبعد الإعلان عنه رسمياً صباح يوم 18 تموز - يوليو، غرد أحد المشجعين "هذا هو أبشع قميص لنا على الإطلاق، وكان لدينا بعض القمصان القبيحة"، وردّ آخر "هذا هو أبشع قميص كرة قدم ... ربما أبشع قميص في التاريخ"، وكتب ثالث "أحد أفضل الإعلانات عن قميص جديد منذ فترة، من العار أنه واحد من أبشع القمصان على الإطلاق".وعلّق رابع قائلا "لا أصدق أن أحدهم قال نعم، هذا تصميم جيد"، بينما قال خامس مازحاً "قميص تدريب جميل، الآن أين هي المجموعة الحقيقية للقمصان خارج أرضنا؟".إذا رغب أي معجب في شراء القميص الذي تصنعه أديداس، فستكلف النسخة المتماثلة 80 جنيها إسترلينيا وإصدار اللاعب 110 جنيهات إسترلينية.يذكر ان التصميم مستوحى من جذور النادي في إزلينغتون، مع الخطوط السوداء التي تمثل خريطة للمنطقة، والرحلات التي يقوم بها المشجعون خارج منطقتهم الأصلية لمشاهدة الفريق.