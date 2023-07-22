فيديو - شاهدوا كيف علقت سيارة الاسعاف في الملعب

علقت سيارة إسعاف على أرض الملعب في مباراة في الباراغواي

علقت سيارة إسعاف على أرض الملعب في مباراة في الباراغواي بعد أن نسِيَ السائق مفاتيحه داخلها ..

وحضر المسعفون لنقل لاعب مصاب في مباراة للشباب بين جانيوري 6 وباريو غواراني، حيث وصلوا في سيارة إسعاف تركوها متوقفة على أرض الملعب.

قدم المسعفون المساعدة الطبية للاعب المصاب، وعندما عادوا إلى السيارة لم يتمكنوا من تحريكها لأن المفاتيح تركت في الداخل، ولحسن الحظ كان اللاعب المصاب بخير، وانتفت الحالة الطارئة، ولم يكن بحاجة إلى نقله إلى المستشفى.

حاول السائق فتح الباب بالقوة لكنه لم ينجح، فاستخدم قضيباً ونجح، ما سمح بإكمال المباراة مع فوز نادي جوراني بركلات الترجيح.