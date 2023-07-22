الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - شاهدوا كيف علقت سيارة الاسعاف في الملعب

2023-07-22 | 05:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - شاهدوا كيف علقت سيارة الاسعاف في الملعب
فيديو - شاهدوا كيف علقت سيارة الاسعاف في الملعب

علقت سيارة إسعاف على أرض الملعب في مباراة في الباراغواي

علقت سيارة إسعاف على أرض الملعب في مباراة في الباراغواي بعد أن نسِيَ السائق مفاتيحه داخلها ..
وحضر المسعفون لنقل لاعب مصاب في مباراة للشباب بين جانيوري 6 وباريو غواراني، حيث وصلوا في سيارة إسعاف تركوها متوقفة على أرض الملعب.
قدم المسعفون المساعدة الطبية للاعب المصاب، وعندما عادوا إلى السيارة لم يتمكنوا من تحريكها لأن المفاتيح تركت في الداخل، ولحسن الحظ كان اللاعب المصاب بخير، وانتفت الحالة الطارئة، ولم يكن بحاجة إلى نقله إلى المستشفى.
حاول السائق فتح الباب بالقوة لكنه لم ينجح، فاستخدم قضيباً ونجح، ما سمح بإكمال المباراة مع فوز نادي جوراني بركلات الترجيح.
 
فيديو - شاهدوا كيف علقت سيارة الاسعاف في الملعب

رياضة

كرة القدم

الباراغواي

جانيوري 6

باريو غواراني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بوكايو ساكا يُفرح قلب طفل .. شاهدوا كيف
فيديو وصور - جورجينا تردّ على المشككين بإثارة وسط البحر

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة
05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا
05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟
05:36

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

05:36

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023