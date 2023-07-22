فيديو - بوكايو ساكا يُفرح قلب طفل .. شاهدوا كيف

قدّم بوكايو ساكا فرحة لا توصف لأحد المشجعين الصغار

قدّم بوكايو ساكا فرحة لا توصف لأحد المشجعين الصغار، من خلال منحه حذاءه بعد لقاء أرسنال الودي ضد نجوم الدوري الأميركي، وذلك بعد أن شارك اللاعب لـ45 دقيقة في المباراة التي حقق فيها "المدفعجية" الفوز بنتيجة (5-0).

وعلى الرغم من استبداله في الشوط الأول، التقى اللاعب ببعض المشجعين، وكان أحدهم يحمل لافتة كتب عليها "ساكا إنه عيد ميلادي، هل يمكنني الحصول على صورة؟"، وبعد تحية المشجع الشاب، سلمه ساكا حذاءه الذي كان ينتعله قبل التقاط صورة سيلفي مع كأس أفضل لاعب في المباراة.