كريستيانو رونالدو يتفوق على كايلي جينر وميسي

صاحب أعلى دخل من منشورات انستغرام

تفوّق كريستيانو رونالدو على كايلي جينر، ليصبح صاحب أعلى دخل من منشورات انستغرام، إذ يحصل مهاجم مانشستر يونايتد السابق، على 1.87 مليون جنيه إسترليني لكل منشور مدعوم، متقدماً على نجمة تلفزيون الواقع كايلي، التي تتقاضى 1.47 مليون جنيه إسترليني مقابل المنشور الواحد.

رونالدو، الذي يلعب الآن في المملكة العربية السعودية، حقق نجاحاً في الترويج لموقع LiveScore الرياضي، والعلامة التجارية الصحية Therabody وتبادل العملات المشفرة Binance على حسابه، حيث لديه 597 مليون متابع على انستغرام، وهو أكبر عدد على الموقع.

واستفادت كايلي، من المنشورات الدعائية لعملاق الأزياء جان بول غوتييه والعلامات التجارية التي سميت باسمها ، مثل Kylie Cosmetics و Kylie Swim.

أما الثالث في قائمة أغنياء انستغرام، فهو النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، الذي يمكنه الحصول على 1.38 مليون جنيه إسترليني مقابل منشور برعاية.