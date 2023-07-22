الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

دوناروما وصديقته ضحية اعتداء .. سرقة واصابات

2023-07-22 | 05:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دوناروما وصديقته ضحية اعتداء .. سرقة واصابات
دوناروما وصديقته ضحية اعتداء .. سرقة واصابات

بعد تقييدهما وتجريدهما من ملابسهما في حادثة مرعبة

تعرّض حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما وصديقته للهجوم في منزلهما بعد تقييدهما وتجريدهما من ملابسهما في حادثة مرعبة.
وتشير التقارير إلى أن حارس باريس سان جيرمان وصديقته أليسيا إليفانت احتجزا كرهائن في منزلهما في باريس، قبل أن يتمكن الثنائي من الفرار إلى فندق قريب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عندما تم تنبيه الشرطة إلى السرقة.
وتقول التقارير إن كلًا من دوناروما وشريكته نقلا لاحقاً إلى المستشفى لعلاج إصابات غير محددة، كما تم الإبلاغ عن أن اللصوص، الذين يعتقد أنهم ما زالوا هاربين، بعد ان استولوا على أغراض تبلغ قيمتها حوالي خمسمائة الف يورو.
وأشارت التقارير إلى أن إليفانت والتي كانت على علاقة مع دوناروما منذ أن كانا مراهقين، لم تصب بأذى، بينما عانى صديقها من "إصابات طفيفة" في الاعتداء.
وكان من المقرر أن يلتحق حارس باريس سان جيرمان ببقية الفريق في فترة الإعداد للموسم في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، لكن هذه الخطط قد تتأخر الآن.
مقالات ذات صلة
دوناروما وصديقته ضحية اعتداء .. سرقة واصابات

رياضة

كرة القدم

جيانلويجي دوناروما

باريس سان جيرمان

أليسيا إليفانت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعبة ألمانية ترفض عرض بلاي بوي: أفضّل اللعب في الميدان
كريستيانو رونالدو يتفوق على كايلي جينر وميسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة
05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا
05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟
05:36

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

05:36

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023