دوناروما وصديقته ضحية اعتداء .. سرقة واصابات

بعد تقييدهما وتجريدهما من ملابسهما في حادثة مرعبة

تعرّض حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما وصديقته للهجوم في منزلهما بعد تقييدهما وتجريدهما من ملابسهما في حادثة مرعبة.

وتشير التقارير إلى أن حارس باريس سان جيرمان وصديقته أليسيا إليفانت احتجزا كرهائن في منزلهما في باريس، قبل أن يتمكن الثنائي من الفرار إلى فندق قريب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عندما تم تنبيه الشرطة إلى السرقة.

وتقول التقارير إن كلًا من دوناروما وشريكته نقلا لاحقاً إلى المستشفى لعلاج إصابات غير محددة، كما تم الإبلاغ عن أن اللصوص، الذين يعتقد أنهم ما زالوا هاربين، بعد ان استولوا على أغراض تبلغ قيمتها حوالي خمسمائة الف يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إليفانت والتي كانت على علاقة مع دوناروما منذ أن كانا مراهقين، لم تصب بأذى، بينما عانى صديقها من "إصابات طفيفة" في الاعتداء.

وكان من المقرر أن يلتحق حارس باريس سان جيرمان ببقية الفريق في فترة الإعداد للموسم في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، لكن هذه الخطط قد تتأخر الآن.