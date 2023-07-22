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كرة القدم

لاعبة ألمانية ترفض عرض بلاي بوي: أفضّل اللعب في الميدان

2023-07-22 | 05:27
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لاعبة ألمانية ترفض عرض بلاي بوي: أفضّل اللعب في الميدان
لاعبة ألمانية ترفض عرض بلاي بوي: أفضّل اللعب في الميدان

رفضت عرضاً من مجلة بلاي بوي للبالغين للظهور على الغلاف الأمامي

كشفت لاعبة منتخب ألمانيا للسيدات جوليا جوين أنها رفضت عرضاً من مجلة بلاي بوي للبالغين للظهور على الغلاف الأمامي.
ويقال إن مدافعة بايرن ميونيخ تلقت عرضاً مغرياً من بلاي بوي، لكنها رفضت في النهاية لأنها تريد أن تكون معروفة بنجاحها في عالم كرة القدم.
وجاء عرض بلاي بوي قبل كأس العالم للسيدات التي تغيب عنها جوين بسبب الإصابة بعد أن تم اختيارها كأفضل لاعبة شابة في كأس العالم 2019، وحين سئلت عن عرض بلاي بوي قالت "أحترم بلاي بوي كمنتج صحفي، لكنني أفضل أن يتم تقديمي كلاعبة كرة قدم في الملعب".
وأضافت "بشكل عام، أعتقد وآمل أن يكون لدينا قضايا أكثر إثارة وأهمية لمناقشتها، خاصة الآن مع كأس العالم".
لاعبة ألمانية ترفض عرض بلاي بوي: أفضّل اللعب في الميدان

رياضة

كرة القدم

جوليا جوين

بلاي بوي

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