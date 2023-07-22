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كرة القدم

فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

2023-07-22 | 05:34
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فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو
فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

هزت فضيحة هذا الأسبوع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

هزت فضيحة هذا الأسبوع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم (FCF)، وبشكل أكثر تحديداً رئيسه، صاموئيل إيتو، بعد نشر محادثة أجراها في بداية العام مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد.
هذا النادي لعب في الفئة الثانية، ونجح في التأهل قبل بضعة أسابيع إلى الدرجة الأولى، وقد شهدت المحادثة الهاتفية وعداً من مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق للرئيس بأن فريقه سيصعد إلى دوري الدرجة الأولى.
وتم نشر النصوص بواسطة Camfoot وفي غضون ساعات فقط تم إطلاق العنان لزلزال في كرة القدم في البلاد .. ولفهم السياق، جرى الحوار بين 2 و3 كانون الثاني - يناير بين ايتو وفالنتين جوين، رئيس فيكتوريا يونايتد، الذي كان قد اندفع الى الملعب قبل يومين غاضباً من الحكم خلال خسارة لفريقه.
ويبدأ الحديث عندما يتصل جوين بإيتو، رئيس الاتحاد، للتعبير عن إحباطه من أن فريقه، الذي كان يكافح من أجل الصعود، قد تضرر من عمل الحكم ليتلقى الرد الفوري من المهاجم الكاميروني السابق "هناك أشياء يمكننا القيام بها، ولكن عليك أن تكون أخًا متحفظًا للغاية".
وعند الإصرار، قال ايتو انه سيبدأ العمل على الأمر قريباً "لم يتح لي الوقت حتى للعودة إلى المنزل بعد، أنا بالخارج يا أخي، لم يكن لدي حتى الوقت للعودة إلى المنزل والعمل مع رئيس رابطة الحكام لأنني لا أستطيع الاتصال بالحكام مباشرة وإخبارهم بتوخي الحذر، لكن يمكنني العمل مع الرئيس".
فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

صاموئيل إيتو

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