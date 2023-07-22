هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين الذين يغادرون على سبيل الإعارة في المواسم الأخيرة.

وغالباً ما يقضي الواعدون الناشئون الذين يتخرجون من أكاديمية الشباب الشهيرة (لا ماسيا) وقتاً بعيداً عن النادي قبل العودة إلى العملاق الكاتالوني.

وفي خطوة للبقاء في صدارة اللعبة، قدّم برشلونة "بند الخوف" للاعبين الذين يخرجون على سبيل الإعارة، بحيث لا يمكن للاعب المعار من قبل برشلونة مواجهة ناديه الأم في الدوري الإسباني أو كأس الملك طوال الموسم.

وشهد "بند الخوف" فشل نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي في المشاركة ضد برشلونة مع فالنسيا وأوساسونا على التوالي الموسم الماضي، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لبابلو توري البالغ من العمر 20 عاماً والذي أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى جيرونا يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، لا يزال برشلونة في السوق ببحث عن المواهب الجديدة، بعد أن ضم إيلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز وأوريول روميو.

