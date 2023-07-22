الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

2023-07-22 | 05:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل يحمي &quot;بند الخوف&quot; برشلونة من نجوم المستقبل؟
هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين

بدأ برشلونة في إضافة "بند الخوف" إلى عقود اللاعبين الذين يغادرون على سبيل الإعارة في المواسم الأخيرة.
وغالباً ما يقضي الواعدون الناشئون الذين يتخرجون من أكاديمية الشباب الشهيرة (لا ماسيا) وقتاً بعيداً عن النادي قبل العودة إلى العملاق الكاتالوني.
وفي خطوة للبقاء في صدارة اللعبة، قدّم برشلونة "بند الخوف" للاعبين الذين يخرجون على سبيل الإعارة، بحيث لا يمكن للاعب المعار من قبل برشلونة مواجهة ناديه الأم في الدوري الإسباني أو كأس الملك طوال الموسم.
وشهد "بند الخوف" فشل نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي في المشاركة ضد برشلونة مع فالنسيا وأوساسونا على التوالي الموسم الماضي، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لبابلو توري البالغ من العمر 20 عاماً والذي أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى جيرونا يوم الثلاثاء.
في الوقت نفسه، لا يزال برشلونة في السوق ببحث عن المواهب الجديدة، بعد أن ضم إيلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز وأوريول روميو.
مقالات ذات صلة
هل يحمي "بند الخوف" برشلونة من نجوم المستقبل؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بند الخوف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا
فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة
05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

05:44

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا
05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

05:41

سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي

فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو
05:34

فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

هزت فضيحة هذا الأسبوع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

05:34

فضيحة تهزّ الكاميرون بطلها صاموئيل ايتو

هزت فضيحة هذا الأسبوع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023