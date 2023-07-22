سانتي مينا الى السجن بتهمة الاغتصاب امام المحكمة العليا

رفضت المحكمة الإسبانية استئناف سانتي مينا ضد تهم الاعتداء الجنسي المقدمة عليه، حيث تقرر ان يقضي لاعب سيلتا فيغو أربع سنوات في السجن بعد إدانته، كما ستحصل الضحية على 25 ألف يورو كتعويض.وكان مينا برفقة لاعب نادي ايبيزا دافيد جولدار عند وقوع الاعتداء، حيث قالا إن المرأة وافقت على إقامة علاقة جنسية مع لاعب سيلتا، ثم اتهمته باغتصابها في عربة تخييم في العام 2017، حيث ذهبت مع جولدار.وقال محاميها إن غولدار لم يفعل شيئاً لمنع مينا من اغتصاب المرأة، ليتم الحكم على سانتي بقضاء أربع سنوات في السجن.وكان مينا قد عاد إلى تدريبات سيلتا الأسبوع الماضي، وبعد رفض استئنافه الأول، سيكون لديه خيار الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية، لذلك لن يتم سجنه على الفور.