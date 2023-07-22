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كرة القدم

اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

2023-07-22 | 05:44
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اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة
اتهامات جديدة .. بارتوميو حاضراً بقوة في عالم برشلونة

اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضر بقوة في عالم نادي برشلونة

لا يزال اسم جوزيب ماريا بارتوميو حاضراً بقوة في عالم نادي برشلونة، فبعد استقالته من منصب رئيس النادي في العام 2020، كان قيد التحقيق في أمور تتعلق بإدارته، حيث أشارت أحدث التقارير إلى استخدامه لرأس مال النادي لأغراض وأهداف شخصية.
ووفقًا لبرنامج "Que T'hi Jugues"، وتقرير الشرطة المحلية، استخدم بارتوميو عقد برشلونة مع Almagama Marketing للحصول على مدفوعات خارجية للنادي.
وقد دفعت هذه الشركة مبلغ 152 الف يورو من عقد مع النادي، وتم تحويل 86% من هذه الأموالإلى أطراف ثالثة مثل الصحفيين أو رجال الأعمال بناء على أوامر بارتوميو الصريحة، أما نسبة الـ14٪ المتبقية فقد ذهبت إلى الشركة نفسها.
 
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رياضة

كرة القدم

جوزيب ماريا بارتوميو

برشلونة

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