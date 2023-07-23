الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

لاعب دوليّ يلجأ الى أغرب طريقة للبحث عن نادٍ جديد

2023-07-23 | 06:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لاعب دوليّ يلجأ الى أغرب طريقة للبحث عن نادٍ جديد
لاعب دوليّ يلجأ الى أغرب طريقة للبحث عن نادٍ جديد

طريقة غريبة لإيجاد نادٍ جديد للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية

لجأ مهاجم منتخب الأوروغواي، غابرييل لايس، الى طريقة غريبة لإيجاد نادٍ جديد للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية، بعد فشله في الانضمام إلى نادي ديبورتيفو بيناسيونال البيروفي، حيث اختار وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب لايس عبر حساباته كاشفاً عن أسباب فشل صفقة انتقاله إلى أكاديميا كانتولاو البيروفي "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، ومشكلة العدد المسموح به من اللاعبين لم تعطني فرصة الانضمام، وأنا متاح مرة أخرى كصفقة مجانية، وأنتظر تحديا جديداً".
وتبين أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، فشل في الانضمام الى أكاديميا كانتولاو لأن اتحاد البيرو لكرة القدم لا يسمح بتسجيل أكثر من 27 لاعبا أكبر من 21 عاماً.
 
لاعب دوليّ يلجأ الى أغرب طريقة للبحث عن نادٍ جديد

رياضة

كرة القدم

منتخب الأوروغواي

غابرييل لايس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة
فيديو - مُسلحون مُلثمون يقتحمون ملعباً ويقتلون مدرباً !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها
06:34

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها

توفي لاعب كرة قدم في جامعة ولاية أوستن

06:34

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها

توفي لاعب كرة قدم في جامعة ولاية أوستن

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا
06:32

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا

فتح الأربعة أبواب الملعب عنوة قبل أن يقودوا سيارتين إلى أرضه

06:32

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا

فتح الأربعة أبواب الملعب عنوة قبل أن يقودوا سيارتين إلى أرضه

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة
06:30

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة

وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره

06:30

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة

وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023