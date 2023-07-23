لاعب دوليّ يلجأ الى أغرب طريقة للبحث عن نادٍ جديد

لجأ مهاجم منتخب الأوروغواي، غابرييل لايس، الى طريقة غريبة لإيجاد نادٍ جديد للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية، بعد فشله في الانضمام إلى نادي ديبورتيفو بيناسيونال البيروفي، حيث اختار وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب لايس عبر حساباته كاشفاً عن أسباب فشل صفقة انتقاله إلى أكاديميا كانتولاو البيروفي "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، ومشكلة العدد المسموح به من اللاعبين لم تعطني فرصة الانضمام، وأنا متاح مرة أخرى كصفقة مجانية، وأنتظر تحديا جديداً".وتبين أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، فشل في الانضمام الى أكاديميا كانتولاو لأن اتحاد البيرو لكرة القدم لا يسمح بتسجيل أكثر من 27 لاعبا أكبر من 21 عاماً.