فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة

وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره

ما زال وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره، وقد بدأ مشواره في الدوري الأميركي بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن منح ناديه إنتر ميامي الفوز على كروز أزول بهدفين لهدف حين سجّل من ركلة حرّة في الدقيقة 94.

أمّا شركة Lay's لرقائق البطاطا، فقد رحبت بميسي بطريقة مميّزة جدّاً، حيث نشرت فيديو لمزارع يخبر ماعز (goat) عن ميسي، ليخرج إلى مزرعته ويرى 807 من حيوانات الماعز (بعدد أهداف ميسي) يشكلون وجه اللاعب.