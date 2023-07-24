الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

انتقال فابينيو الى السعودية يتأخر والسبب .. الكلاب !!

2023-07-24 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انتقال فابينيو الى السعودية يتأخر والسبب .. الكلاب !!
انتقال فابينيو الى السعودية يتأخر والسبب .. الكلاب !!

انتقال فابينيو إلى المملكة العربية السعودية قد يتأخر

يقال إن انتقال النجم البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى المملكة العربية السعودية قد تأخر، والسبب هو سلالات كلابه.
وبما أن ليفربول دخل عملية إعادة بناء كبيرة لخط الوسط، بقيادة المدرب يورجن كلوب، مع السماح بالرحيل كوكلاء أحرار لكل من نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر، بغية خلق مساحة للتعاقدات الجديدة، مع وصول أليكسيس ماك أليستر ودومينيك زوبوسلاي.
بالمقابل، جاء الاهتمام السعودي بجوردان هندرسون وفابينيو، ما دفع الليفر إلى إعادة تقييم خياراته والنظر في المزيد من التعاقدات، على الرغم من أن الأخير قد لا يغادر في النهاية، أذ أشارت تقارير من المملكة العربية السعودية إلى أن نجم موناكو السابق يسعى إلى "مزيد من الوضوح" بشأن ما إذا كان يسمح لكلبيه بالانضمام إليه في البلاد قبل انتقاله إلى الاتحاد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
ولدى فابينيو اثنين من كلاب "البول دوغ" الفرنسي، وقد تم حظر "الكلاب الخطرة والعدوانية" في المملكة العربية السعودية  مع عدم السماح بإدخال Rottweilers و Pit Bulls الى البلاد.
 
مقالات ذات صلة
انتقال فابينيو الى السعودية يتأخر والسبب .. الكلاب !!

رياضة

كرة القدم

فابينيو

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها
06:34

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها

توفي لاعب كرة قدم في جامعة ولاية أوستن

06:34

وفاة لاعب كرة قدم جامعي بالقرب من حرمها

توفي لاعب كرة قدم في جامعة ولاية أوستن

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا
06:32

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا

فتح الأربعة أبواب الملعب عنوة قبل أن يقودوا سيارتين إلى أرضه

06:32

فيديو - "بلطجية" يتسببون في إلغاء المباراة في انجلترا

فتح الأربعة أبواب الملعب عنوة قبل أن يقودوا سيارتين إلى أرضه

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة
06:30

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة

وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره

06:30

فيديو - شركة البطاطا تُقدّم ميسي بأغرب طريقة

وصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتّحدة يشغل العالم بأسره

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023