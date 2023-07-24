انتقال فابينيو الى السعودية يتأخر والسبب .. الكلاب !!

يقال إن انتقال النجم البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى المملكة العربية السعودية قد تأخر، والسبب هو سلالات كلابه.وبما أن ليفربول دخل عملية إعادة بناء كبيرة لخط الوسط، بقيادة المدرب يورجن كلوب، مع السماح بالرحيل كوكلاء أحرار لكل من نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر، بغية خلق مساحة للتعاقدات الجديدة، مع وصول أليكسيس ماك أليستر ودومينيك زوبوسلاي.بالمقابل، جاء الاهتمام السعودي بجوردان هندرسون وفابينيو، ما دفع الليفر إلى إعادة تقييم خياراته والنظر في المزيد من التعاقدات، على الرغم من أن الأخير قد لا يغادر في النهاية، أذ أشارت تقارير من المملكة العربية السعودية إلى أن نجم موناكو السابق يسعى إلى "مزيد من الوضوح" بشأن ما إذا كان يسمح لكلبيه بالانضمام إليه في البلاد قبل انتقاله إلى الاتحاد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.ولدى فابينيو اثنين من كلاب "البول دوغ" الفرنسي، وقد تم حظر "الكلاب الخطرة والعدوانية" في المملكة العربية السعودية مع عدم السماح بإدخال Rottweilers و Pit Bulls الى البلاد.