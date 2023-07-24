فيديو - أخيراً، نادال يُحدد موقفه .. ليو ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

السؤال الأبدي الذي طرحه العديد من مشجعي كرة القدم

ليو ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ من هو الأفضل؟

... إنه السؤال الأبدي الذي طرحه العديد من مشجعي كرة القدم على أنفسهم لسنوات وسنوات، خاصة أن هذين اللاعبين سيطرا على كرة القدم الأوروبية في آخر 15 عاماً.

حسناً، رد رافايل نادال، اسطورة التنس الاسبانية والعالمية، والمشجع الشهير لريال مدريد ولأول مرة بصدق.

فقد سئل سائح لاعب التنس، الموجود في اليونان في إجازة، عما إذا كان يفضل ليو ميسي، لاعب إنتر ميامي الاميركي، أو كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وكانت إجابته لا تترك مجالا للشك.

قال رافا للسائح "ميسي أفضل"، على الرغم من أنه أضاف "لكنني من محبي ريال مدريد"، وما لبثت أن أصبحت كلمات نادال فيروسية على الشبكات الاجتماعية، وانتشرت مثل "النار في الهشيم" بين مشجعي كرة القدم.