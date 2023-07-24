باكامبو .. وقّع لنادٍ ثم لنادٍ آخر بعد 26 يوماً فقط !!

سيدريك باكامبو، المهاجم الكونغولي من أصل فرنسي، له ماض في فياريال، بات اللاعب الجديد في غلطة سراي التركي بعد فترة قصيرة في النصر في الإمارات العربية المتحدة، أي النادي الذي وقع له قبل أقل من شهر، وتحديدا في 29 حزيران - يونيو.لعب باكامبو، البالغ 32 عاماً، الموسم الماضي في أولمبياكوس اليوناني، وبرز في الدوري، وسجّل 18 هدفاً، وبات حُرّاً فإنضم الى النصر الاماراتي.وفجأة، أعلن غلطة سراي عن انضمامه اليه لموسمين، حيث سيحصل على 1.5 مليون يورو في كل منهما، ويبدو أن مشاكل التكيف مع النادي الإماراتي تفسر هذا التغيير غير المتوقع.ومن الآن، يجب أن ينافس باكامبو في خط الهجوم مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي سيبقى في غلطة سراي بعد ضمه على سبيل الإعارة الموسم الماضي من باريس سان جيرمان.