عرضٌ خياليّ من نادي الهلال السعودي الى كيليان مبابي

فجّر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، مفاجأة تتعلق بعرض نادي الهلال السعودي الرسمي المُقدّم الى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.وكتب رومانو على تويتر "الهلال قدم عرضا رسميا لباريس بمبلغ قياسي هو 300 مليون يورو، وحتى الآن لم تجر أي محادثات مع اللاعب .. سيعرض الهلال على مبابي راتبا قياسيا عالميا حتى لو وافق اللاعب الفرنسي على اللعب في السعودية لمدة موسم واحد فقط".وختم رومانو "لكن سان جيرمان لا يزال مقتنعا بأن مبابي وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع ريال مدريد في 2024".ولاحقاً، أُعلن ان سان جيرمان سمح للهلال السعودي بالتحدث مع نجمه الفرنسي للتعاقد معه، وقال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "فرانس برس" إن النادي الباريسي منح نيظره السعودي الإذن بالتحدث إلى مبابي.اشارة الى أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو هو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.