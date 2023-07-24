فيديو - النجم السابق ينهار على الهواء مباشرة ويهوي

خلال المباراة الودية بين ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ارتفاع درجة الحرارة في باسادينا في ولاية كاليفورنيا إلى 30 درجة مئوية، خلال المباراة الودية المثيرة التي انتهت الى فوز ريال مدريد الاسباني (3-2) على ميلان الايطالي، تسبب بانهيار حارس المرمى السابق شاكا هيسلوب على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.

فخلال الحديث على شاشة ESPN الأميركية، تمايل هيسلوب، البالغ 54 عاما، ثم سقط على الأرض، فهرع المذيع دان توماس إليه وطلب المساعدة الطبية، مع الانتقال الى فاصل اعلاني، وسط ذهول المشاهدين.

ومع انطلاق المباراة، أبلغ توماس أن شاكا "واع ويتعافى"، وأضاف "رفيقي شاكا، ليس هنا، ولكن كما هو الحال، إنها أخبار جيدة، إنه واع ويتحدث، أعتقد أنه محرج بعض الشيء بشأن ماحدث، لقد اعتذر بشدة، فهو ليس بالرجل الذي يحب أن يثير الضجة حوله".